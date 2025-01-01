محلل العالم العربي: تأتي أطفال غزة هدايا بابا نويل الصهيوني في صورة قنابل ورصاص

لقد كتب في مقال في صحیفة راي اليوم:في الوقت الذي يحتفل فيه العالم” المتحضر” بقدوم العام الجديد (2025)، يواصل الفلسطينيون معاناتهم وعذاباتهم الممتدة منذ خمسة عشر شهرا على يد جيش القتل الصهيوني الذي يمارس الإبادة والتطهير العرقي على مسمع ومرأى من العالم، وهو الأمر الذي ضرب كل الثوابت الأخلاقية في مقتل.

وقال الكاتب الصحفي الأديب أسامة الألفي : بينما يحتفل العالم برأس السنة الميلادية، ويستعد أطفال الغرب لهدايا بابا نويل، فإن أطفال غزة يحتفلون بالمناسبة وهم جوعى في خيام مهترئة لا تمنع بردا ولا مطرا، وتأتيهم هدايا بابا نويل الصهيوني في صورة قنابل ورصاص”.

وأضاف أن من لم يمت بالرصاص فالصقيع يتكفل بموته وخلاصه، ولسان حاله يقول: كيف ستلاقون خالق الكون وأنتم صامتون عما يجرى بغزة؟!

ودعا أستاذ الفلسفة بجامعة طنطا د.مجدي الجزيري باللعنة على كل من دعم وساند وأيد وشجع وغض الطرف عن الجرائم الصهيونية، بل كل من التزم الصمت وسد الأذن وأغمض العين وشل العقل ومضت حياته في هدوء وبرود وتبلد لا مجال فيها للشعور والتعاطف الإنساني ،متابعا أمينا وراصدا دقيقا مخلصا لعدد القتلى والجرحى في فلسطين مكتفيا بالدهشة ومص شفتيه لايحرك ساكنا من منطلق أن الكارثة بعيدة عنه وليس له علاقة بها.

انتهی**3280