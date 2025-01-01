٠١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٥٠ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85707591
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سفير إيران لدی العراق : "الشرق الأوسط الجديد" سينطلق من إرادة شعوب المنطقة وليس على أساس رغبات نتنياهو

٠١‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٥٠ م
رمز الخبر: 85707591
سفير إيران لدی العراق : "الشرق الأوسط الجديد" سينطلق من إرادة شعوب المنطقة وليس على أساس رغبات نتنياهو

طهران/1 کانون الثاني/ینایر/ارنا-قال السفیر الإیراني لدی العراق "محمد کاظم آل صادق" " إن "الشرق الأوسط الجديد" سيُبنى على أساس إرادة شعوب المنطقة، وليس بناء على رغبات نتنياهو؛ مردفا، ان "شعوب المنطقة تطالب بالقضاء على الكتان الصهيوني، وأي تسوية مع هذا النظام تعتبر خطأ استراتيجيا وطعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني".

واضاف السفیر آل صادق، ف كلمته خلال مراسم إحياء الذكرى الخامسة لارتقاء قادة النصر الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد الحاج ابو مهدي المهندس ورفاق دربهما، في بغداد اليوم : اننا نؤمن بالسلام والأمن في سوريا وندافع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها؛ ونطالب ايضا بإنهاء احتلال الکیان الصهيوني للاراضي السورية، ليتم تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع مكونات الشعب في هذا البلد.

وأضاف : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تريد السلام والأمن والاستقرار للمنطقة وخاصة الدول المجاورة.

واعتبر السفير الايراني لدى العراق، الشهيدين الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، بانهما رمز الوحدة والتماسك بين الشعبين الايراني والعراقي، وقال : لقد دأب هذان البطلان على الدوام، لحماية مصالح شعبيهما.

انتهی**2054

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