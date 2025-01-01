سفير إيران لدی العراق : "الشرق الأوسط الجديد" سينطلق من إرادة شعوب المنطقة وليس على أساس رغبات نتنياهو

واضاف السفیر آل صادق، ف كلمته خلال مراسم إحياء الذكرى الخامسة لارتقاء قادة النصر الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد الحاج ابو مهدي المهندس ورفاق دربهما، في بغداد اليوم : اننا نؤمن بالسلام والأمن في سوريا وندافع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها؛ ونطالب ايضا بإنهاء احتلال الکیان الصهيوني للاراضي السورية، ليتم تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع مكونات الشعب في هذا البلد.

وأضاف : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تريد السلام والأمن والاستقرار للمنطقة وخاصة الدول المجاورة.

واعتبر السفير الايراني لدى العراق، الشهيدين الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس، بانهما رمز الوحدة والتماسك بين الشعبين الايراني والعراقي، وقال : لقد دأب هذان البطلان على الدوام، لحماية مصالح شعبيهما.

انتهی**2054