سفير الصين في إيران : نسعى إلى تطوير العلاقات الاستراتيجية مع إيران

وأشار "زونغ بيفو" في تصريح له بطهران اليوم الاربعاء، إلى التقدم الحاصل في العلاقات بين طهران وبكين خلال العام 2024؛ واصفا التعاون والتعامل بين كبار مسؤولي البلدين بانها كانت وشيجة، وبالتالي شهدت العلاقات الثنائية في مختلف المجالات نموا مستديما.

وتطرق السفير الصيني في طهران، إلى لقاء رئيس جمهورية بلاده "شي جين بينغ" مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قازان بروسيا؛ مصرحا بان الرئيسين توصلا إلى اتفاق مهم لرسم خارطة طريق من اجل تطوير العلاقات الصينية الايرانية.

وأكمل بيفو : إن حكومة الصين ستواصل سياستها الهادفة الى فتح الأبواب على نطاق واسع؛ مؤكدا ان بكين ستوفر بالتأكيد المزيد من فرص التنمية لدول العالم، ومتطلعا الى نمو العلاقات بين البلدين لتبلغ اعلى المستويات.

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