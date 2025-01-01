العامري : سنبقى مع غزة وندافع عن أهلها ومظلوميتهم

واضاف العامري خلال كلمة القاها في المهرجان التأبيني الذي أقامته السفارة الإيرانية في بغداد بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر : إن القائدين الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني يتمتعان بخصائص جعلتهما يتركان اثرا في مماتهم لا يقل عن الأثر الذي تركوه في حياتهم، مشيرا الى أن الشهيدين مدرسة متحركة تؤثر في الحاضر والمستقبل.

وبين القيادي في المقاومة العراقية، أن "المقاومة تنمو وتتعالى وتقدم الشهداء.. والربيع الإسلامي قادم لا محالة، لأن الشجرة الطيبة التي زرعها الشهيد سليماني في غزة وكل مكان بدأت تنمو وتؤتي أكلها".

انتهی**2054

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المصدر / وكالة الأنباء العراقية (واع)