السفير الإيراني لدى الدوحة يؤكد على توسيع آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وقطر

وعقدت الدورة الـ 10 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وقطر في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر، برئاسة "فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني" وزير الصناعة والتجارة القطري ورئيس اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر، وبحضور "عباس علي آبادي" وزير الطاقة الإيراني، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتفاعل البناء بين البلدين.

وقال السفير الإيراني لدى قطر، في تصريح لـ"إرنا" حول نتائج هذا الاجتماع : ان من أهم محاور الاجتماع، هي قضايا متعلقة بالتجارة والصناعة، حيث ناقش الجانبان سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف : كما أكد الجانبان الإيراني والقطري في هذا الاجتماع على ضرورة مواكبة التطورات الحديثة على صعيد الاقتصاد العالمي، والاستثمار في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والافادة من الإمكانات الكبيرة للقطاع السياحي على مختلف المستويات.

وأشار علي آبادي إلى آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وقطر، قائلا : بفضل العلاقات السياسية الطيبة القائمة بين البلدين، ومبادئ حسن الجوار، والقواسم الثقافية والتاريخية المشتركة، وقرب المسافة بين موانئ إيران وقطر، ووجود عدد كبير من الإيرانيين المقيمين في هذا البلد، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية اخذة بالنمو المستمر.

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