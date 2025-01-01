رئيس البرلمان العراقي : الدماء التي سالت في العراق ولبنان لن تذهب هدرا

وأوضح "المشهداني" خلال كلمة ألقاها في المهرجان التأبيني الذي أقامته السفارة الإيرانية في بغداد بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر، أن "الدماء التي سالت في العراق ولبنان لن تذهب هدرا، بل هي رمز للنصر الحقيقي وتكريم رباني للشهداء، الذين سيظلون نبراسا يهدي الطريق نحو الربيع الإسلامي القادم".

وأشار إلى أهمية استثمار التضحيات في غزة ولبنان، مؤكدا بأن "ما تحقق من انتصارات في هذه الساحات سيكون بداية لربيع إسلامي جديد يعزز التضامن والقوة في المنطقة".

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي : يجب أن يكون هناك تحالف حقيقي بين العراق والجمهورية الإسلامية والجمهورية التركية والسعودية والمملكة الأردنية ومصر.

وتابع : الدول المذكورة تعمل ضد التقسيم وليس من مصلحتها أن يكون تقسيم في المنطقة وتسعى لمنع الفوضى وتأييد الاستقرار في سوريا؛ مشيرا إلى أن فكرة التحالف العربي هي لمنع سيناريو التقسيم الذي يمزق المنطقة ويحقق الانتصار الحقيقي للكيان الصهيوني؛ بحسب ما افادت به وكالة واع الإخبارية.

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