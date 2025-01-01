الخارجية الايرانية تستدعي السفير السعودي في طهران

وعبر المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية "كريمي شصتي"، عن بالغ احتجاجه على خبر تنفيذ حكم الاعدام بحق 6 سجناء ايرانيين في السعودية بتهمة تهريب المخدرات، قائلا :

هؤلاء الاشخاص، كانوا قد ادينوا قبل عدة سنوات من قبل القضاء السعودي بتهريب المخدرات، حيث بذلت الخارجية الايرانية طوال هذه الفترة جهودا مستديمة لتقديم الخدمات القنصلية اليهم وتخفيف العقوبة المحددة عنهم؛ وعليه فإن تنفيذ الاعدام في حقهم من دون اخطار مسبق للسفارة (الايرانية)، شكّل اجراء مرفوضا بامتياز وانتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك معاهدة العلاقات القنصلية.

كما ابلغ المسؤول بوزارة الخارجية الايراني، السفير السعودي في طهران، بان هذا الاجراء يتعارض تماما مع سير التعاون القضائي بين البلدين، واكد على ضرورة تقديم الايضاح اللازم في هذا الخصوص.

وتقرر، بان يتوجه وفد قانوني وقنصلي من الخارجية الايرانية الى الرياض لمتابعة هذا الملف.

انتهى ** ح ع