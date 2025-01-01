طهران تحتج بشدة على السعودية لتنفيذها حكم الاعدام ضد 6 مواطنين ايرانيين

وقال شصتي كريمي بشان إعدام 6 مواطنين إيرانيين مسجونين في السعودية بتهمة تهريب المخدرات: ان هؤلاء الأشخاص حكم عليهم بالإعدام منذ عدة سنوات من قبل النظام القضائي السعودي بتهمة تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وخلال هذه الفترة، قامت وزارة الخارجية بجهود متواصلة والعمل على تقديم الخدمات القنصلية لهم وتخفيف العقوبة المعلنة.

واضاف: رغم ذلك فإن تنفيذ حكم الإعدام دون إشعار مسبق للسفارة غير مقبول بأي شكل من الأشكال، ويخالف قواعد ومعايير القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية.

وذكر شصتي كريمي أنه في هذا الصدد تم استدعاء سفير السعودية في طهران الى وزارة الخارجية وجرى ابلاغه في اطار مذكرة احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد وتناقض هذا الإجراء الذي اتخذته بلاده مع المسار العام للتعاون القضائي بين البلدين، وتم التاكيد على ضرورة تقديم الايضاحات اللازمة في هذا الصدد.

وصرح بانه من المقرر ان يتوجه وفد قنصلي -قانوني من وزارة الخارجية إلى الرياض لمتابعة القضية.

انتهى ** 2342