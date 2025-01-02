مجازر إسرائيلية جديدة للاحتلال في قطاع غزة وارتقاء عشرات الشهداء

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في تقريرها الإحصائي اليومي، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 45,553، والجرحى إلى 108,379، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في التقرير أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرتين جديدتين ضدّ العائلات في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أنّ آلاف الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لانتشال جثامينهم، وذلك بسبب كثافة القصف وعدم توفّر المعدات اللازمة لرفع الركام.

وافتتح الاحتلال الإسرائيلي العام الجديد يوم الاربعاء بمجزرة في منطقة جباليا البلد في الشمال، حيث استشهد 15 فلسطينياً وجُرح آخرون.

وفي اليوم الأول من العام الجديد، غمرت مياه الأمطار 1542 خيمة تؤوي نازحين في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء في قطاع غزة.

وأوضح المكتب الإعلامي التابع للمديرية العامة للدفاع المدني أنّ فرق الإنقاذ رصدت مئات الخيام التي غمرتها مياه الأمطار بمستوى يزيد على 30 سم ما أدّى إلى تلف أمتعة النازحين.

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