13 عملاً مقاوماً ضد الاحتلال في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

وقال "معطي"، في تقريره الأربعاء، إن عمليات المقاومة تضمنت عملية إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وعملية تفجير عبوات ناسفة، وعملية إعطاب آلية عسكرية، وعملية تصدي لاعتداءات المستوطنين.

ولفت المركز إلى أن أعمال المقاومة شملت أيضا اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

وأضاف مركز "معطي"، بأن شباناً تصدوا لاعتداءات المستوطنين في بلدة سلواد برام الله، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة في البلدة.

وبين أن المواجهات امتدت إلى أريحا ومناطق عدة في محافظة نابلس، وتركزت في عوريف، وروجيب، وبيتا، ومادما، وتخلل جميع هذه المواجهات عمليات إلقاء حجارة.

ولفت المركز أن مقامون خاضوا اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم، تزامنا مع اندلاع مواجهات شعبية، فيما فجّرت المقاومة عبوات ناسفة في منطقة قفين وأعطبت آلية عسكرية.

وبحسب المركز، تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، خلال عام 2024، وأسفرت عن 48 قتيلا إسرائيلياً بين جندي ومستوطن.

ووثق المركز في تقريره السنوي الذي نشره اليوم الأربعاء، إلى جانب القتلى الإسرائيليين 386 جريحا، جراء عمليات المقاومة التي تنوعت ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة، وتفجير عبوات ناسفة، وعمليات دهس، وعمليات طعن.

وأشار المركز في تقريره إلى أنه خلال عام 2024 وقعت 1143 عملية إطلاق نار، و723 عملية تفجير عبوات ناسفة، و21 عملية دهس، و31 عملية طعن.

وذكر "معطي"، أن العام الماضي شهد أيضا عملية استشهادية، إلى جانب إعطاب وتدمير 117 آلية عسكرية لجيش الاحتلال ومركبة للمستوطنين، وإسقاط 112 طائرة مسيرة.

وعلى صعيد أعمال المقاومة الشعبية، اندلعت 2960 مواجهة مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وتخللها إلقاء 105 زجاجات حارقة، و32 مفرقعات نارية.

وبحسب مركز "معطي"، فقد خرجت طيلة شهور العام الماضي 347 مظاهرة شعبية، منددة بجرائم الاحتلال والمستوطنين في الضفة، ورافضة لحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة.

انتهى ** 2342