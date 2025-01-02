٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٣٤ ص
رمز الخبر: 85708195
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journalistکاظم شماعییان

بزشكيان: النظام الصحي لايران تحول الى نموذج قل نظيره بالمنطقة والعالم

٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٣٤ ص
رمز الخبر: 85708195
بزشكيان: النظام الصحي لايران تحول الى نموذج قل نظيره بالمنطقة والعالم

مشهد/ 2 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان في بيان بمناسبة يوم مساعد الممرض ان النظام الصحي للبلاد لا سيما في مجال الرعاية الصحية الأولية، قد تحول اليوم الى نموذج يقل نظيره في المنطقة والعالم.

واضاف الرئيس بزشكيان في بيانه الموجه اليوم الخميس الى ملتقى تكريم مساعد الممرض والعاملين في المجال الصحي والمقام بمدينة مشهد أن هذا الانجاز الضخم مدين للجهود الدؤوبة لجميع الناشطين المخلصين العاملين في هذا الحقل الحيوي ممن يعملون في ارجاء البلاد.

واوضح ان تقديم الخدمات في مجال التحصين والعناية بالامهات الحوامل والسيطرة على الامراض المعدية وتقديم التثقيف الصحي ونقل الخبرة وتنشئة الاجيال الجديدة لمساعدي التمريض يمثل قسما مهما من مسؤوليتهم القيمة. مشيرا الى ان الاحصاءات تشهد على التاثير البالغ لمساعدي التمريض في النهوض بالصحة في المجتمع.

وتابع رئيس الجمهورية ان مامول العمر في ايران قد ازداد بشكل لافت وان مؤشرات مثل انخفاض نسبة وفيات الاطفال حديثي الولادة والسيطرة على الامراض المعدية وانخفاض معدل اعراض الامراض غير المعدية والمزمنة قد تحسن بشكل كبير بفضل جهود هؤلاء الاعزاء.

واكد ان برامج بما فيها التامين على الصحة وطبيب الاسرة، يمكن ان تساهم في توصيل الخدمات الصحية والرعاية الاساسية للصحة الى اقاصي البلاد وتجعل من الممكن وصول الملايين من الناس الى العناية الشاملة والمستمرة. ان هذه البرامج ليست تؤدي الى تحسين حياة الناس فحسب بل تخفض تكاليف العلاج وتزيد من الاستدامة الاجتماعية.

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journalistکاظم شماعییان

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