افتتاح المعرض الدولي الرابع عشر للطاقات المتجددة

ويقام المعرض تحت شعار "الطاقات المتجددة، وتوسيع الاستثمارات والاستهلاك الفاعل للطاقة".

ومن المقرر ان يتم على هامش المعرض توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع القطاع الخاص في صناعة الطاقة المتجددة وقسم استثمار الكهرباء التبادلي واقامة 5 جلسات تخصصية و 6 ورشات تدريبية متعلقة بمجال الطاقات الجديدة.

وتشارك في المعرض نحو 150 شركة داخلية و 19 شركة اجنبية من النمسا والصين والامارات العربية المتحدة والمانيا وسلطنة عمان وتركيا لتعرض منجزاتها ومنتجاتها التجارية.

ويستمر هذا المعرض الذي يعد اكبر حدث سنوي في صناعة الطاقة المتجددة واستثمار الكهرباء، حتى يوم الاحد القادم.