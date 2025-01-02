٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٠٩ م
رمز الخبر: 85708393
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journalistکاظم شماعییان

وزير الصحة: ايران واحدة من الدول الثلاث الاولى في خفض وفيات الامهات الحوامل

٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٢:٠٩ م
رمز الخبر: 85708393
وزير الصحة: ايران واحدة من الدول الثلاث الاولى في خفض وفيات الامهات الحوامل

مشهد/ 2 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي محمد رضا ظفرقندي ان ايران تعد واحدة من الدول الثلاث الاولى في العالم في مجال تراجع وفيات الامهات الحوامل.

واضاف الدكتور ظفرقندي الذي كان يتحدث امام ملتقى تكريم مساعد الممرض عقد بجامعة العلوم الطبية بمدينة مشهد ان جميع القرى الايرانية تملك في الوقت الحاضر بيوت الصحة التي يبلغ عددها 18 الف بيتا يعمل فيها 29 الف مساعد ممرض.

واشار الى مسالة السكان وقال ان فتوة السكان يجب ان تقوم على ثلاثة مبادئ هي العزيمة الوطنية والتوجه العلمي والتوجه الممنهج على قاعدة الشبكات الصحية.

وشدد على ضرورة تقديم تدريبات جديدة بشان نمط الحياة السليمة والامراض غير المعدية مؤكدا ان التغذية السليمة تتحصل عن طريق التعليم.

وتابع ان قانون الخطة التنموية السابعة يتضمن فضلا عن اصلاح الموارد البشرية، اصلاح الهياكل أي ايلاء الاهمية لصحة الاسرة وطبيب الاسرة ونظام الاحالة.

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journalistکاظم شماعییان

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