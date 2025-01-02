رئيس منظمة العلاقات الاسلامية يدعو قادة الاديان الالهية لتعزيز السلام العادل

واعرب ايماني بور في رسالة تهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد عن تمنياته بان "نشهد اقرار السلام والاستقرار في ربوع المجتمع الانساني."

وهنا ايماني بور الذي هو ايضا رئيس مجلس وضع السياسات وتنسيق حوار الاديان قادة الاديان بذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) وبدء العام 2025.

وقال في رسالته ان توسع دائرة العداء والحرب والابادة الجماعية ودمار البنية التحتية الحضرية والعلاجية والمستمر لاكثر من عام في غزة، ومن ثم لبنان واليوم في سوريا، امر مؤلم للغاية ويبعث على بالغ الاسى والاسف.

واضاف ان قادة الديانات الالهية يضطلعون بدور بارز في تعزيز السلام والامن الدوليين والعمل على عودة المعنوية الى المجتمع الانساني، لذلك المتوقع ان يعملوا من اجل توطيد السلام العادل وحقوق الانسان وكرامته.