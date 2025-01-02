رئيس الجمهورية يحث على اعتماد الاساليب الحديثة للنهوض بالتعليم

واكد الرئيس بزشكيان اليوم الخميس في اجتماع مناقشة اخر الاجراءات في مجال بناء المدارس واصلاح التعليم على ضرورة التغيرات التعليمية وجعل التطور التعليمي مواكبا للمعايير القياسية قائلا انه يمكن الافادة من الاساليب الحديثة للنهوض بالتعليم والوصول الى معيار قياسي للتدريس.

وعن نهضة بناء المدارس قال رئيس الجمهورية ان هناك الان مجموعات من المحسنين ممن ابدوا استعدادهم لبناء الوف المدارس.

ودعا الى الافادة من طاقات السلطات المحلية في تنفيذ المشروعات وقال ان اعضاء البرلمان ابدوا رغبة كبيرة للمساهمة في المشروعات ويمكن الاستفادة من امكاناتهم وكذلك المحافظات في نهضة بناء المدارس.