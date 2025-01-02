٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٠٦ م
رمز الخبر: 85708625
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journalistکاظم شماعییان

رئيس الجمهورية يحث على اعتماد الاساليب الحديثة للنهوض بالتعليم

٠٢‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٠٦ م
رمز الخبر: 85708625
رئيس الجمهورية يحث على اعتماد الاساليب الحديثة للنهوض بالتعليم

طهران/ 2 كانون الثاني/يناير/ارنا – قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان في معرض اشارته الى طاقات مواقع التواصل الاجتماعي واثر الاساليب التعليمية الجديدة في زيادة التعلم لدى التلامذة قال انه يمكن في المدارس والمعاهد القائمة على العمل الجماعي، الافادة من اسلوب النقاش وتقديم المداخلات وحتى النقد الى جانب المناهج الدراسية.

واكد الرئيس بزشكيان اليوم الخميس في اجتماع مناقشة اخر الاجراءات في مجال بناء المدارس واصلاح التعليم على ضرورة التغيرات التعليمية وجعل التطور التعليمي مواكبا للمعايير القياسية قائلا انه يمكن الافادة من الاساليب الحديثة للنهوض بالتعليم والوصول الى معيار قياسي للتدريس.

وعن نهضة بناء المدارس قال رئيس الجمهورية ان هناك الان مجموعات من المحسنين ممن ابدوا استعدادهم لبناء الوف المدارس.

ودعا الى الافادة من طاقات السلطات المحلية في تنفيذ المشروعات وقال ان اعضاء البرلمان ابدوا رغبة كبيرة للمساهمة في المشروعات ويمكن الاستفادة من امكاناتهم وكذلك المحافظات في نهضة بناء المدارس.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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