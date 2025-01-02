مشاركة جماهيرية حاشدة في مراسم تكريم الشهيد سليماني بطهران

وقد بدات هذه المراسم مساء اليوم في مصلى الامام الخميني (رض) في طهران بمشاركة واسعة من اهالي طهران واسر الشهداء.

وحمل المشاركون صورا للشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وباقي شهداء المقاومة.

وحضر المراسم عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين واسرة الشهيد سليماني، على ان يلقي رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان كلمة فيها.

وشارك بمن شارك في المراسم القائد العام للحرس الثوري اللواء حسن سلامي وقائد فيلق القدس للحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي.

وتم في قاعة المصلى وضع صور شهداء المقاومة بمن فيهم الشهيد سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اسماعيل هنية والشهيد يحيى السنوار والشهيد هاشم صفي الدين والشهيد عباس نيلفروشان والشهيد محمد رضا زاهدي وكذلك الرئيس الشهيد اية الله رئيسي ووزير الخارجية الفقيد الشهيد حسين امير عبد اللهيان، فيما حمل الناس اعلام دول محور المقاومة ورددوا شعارات ملحمية.