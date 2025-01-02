محافظ كرمانشاه: الصادرات عبر حدود المحافظة ينبغي ان تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا

وقال حبيبي في اجتماع مجموعة عمل تنمية الصادرات بالمحافظة يوم الخميس: إن محافظة كرمانشاه، بوجود الحدود الرسمية لخسروي وبرويز خان وسومار وشوشمي والشيخ صلة، لديها قدرة عالية على تنمية الصادرات ، ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لأن تنمية المحافظة بعيدة عن المتوقع مع الرقم الحالي للصادرات.

وأكد محافظ كرمانشاه أهمية تنمية التجارة الخارجية في خطط تنمية المحافظة، وقال: إن أحد أهداف تنمية التجارة الخارجية للمحافظة هو تحقيق حصة 50% من الصادرات إلى العراق.

وأشار حبيبي إلى الطابع الرسمي لجميع حدود المحافظة، وأضاف: يجب متابعة واستكمال البنى التحتية في الحدود بشكل خاص لأن الوضع الحالي للحدود والاسواق لا يتوافق مع الخطط التنموية للمحافظة وينبغي على المؤسسات المعنية اتخاذ إجراءات أكثر جدية لاستكمال البنى التحتية.

وأكد محافظ كرمانشاه: مع استكمال هذه البنى التحتية سيتم تحديد القدرة الحقيقية لحدود التصدير لمحافظة كرمانشاه.

وأشار حبيبي إلى اللقاء والاتفاق مع رئيس هيئة الطرق لتطوير البنية التحتية بالحدود، قائلا: على إدارة الطرق بالمحافظة متابعة تحسين الأوضاع والبنية التحتية للحدود؛ بحيث تكون التغييرات في الحدود في الزيارات المستقبلية ملموسة تمامًا.

وذكر أن شركات النقل الدولية ضرورية لتسهيل التجارة مع الجانب العراقي عند حدود برويزخان، وأضاف: قريبا سنجتمع مع مسؤولي محافظة ديالى العراقية للتشاور ومتابعة المشاكل والقضايا القائمة، وستعقد الاجتماعات المشتركة لإزالة العقبات أمام تطوير التجارة الحدودية بين الطرفين.

وأضاف أن تطوير التجارة الخارجية في محافظة كرمانشاه يتطلب المزيد من تنسيق الأجهزة واستكمال البنية التحتية في الحدود الخمس.

ولمحافظة كرمانشاه أكثر من 371 كيلومتراً من الحدود المشتركة مع العراق، وعلى طول هذه الحدود تنشط حدودان رسميتان وخمسة أسواق رسمية.

وبلغ حجم تصدير البضائع من محافظة كرمانشاه في العام الايراني الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس 2024) 7 ملايين و273 ألف طن بقيمة 3 مليارات و400 مليون دولار.

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