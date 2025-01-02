وزير الدفاع: يجب أن تركز الأبحاث على ابتكار معدات وتقنيات جديدة

وأضاف العميد طيار عزيز نصير زاده في حديثه امام جمع من الباحثين في وزارة الدفاع يوم الخميس: اعملوا بحيث يُباغت العدو واسعوا من اجل الا تُباغتوا. سياستنا في مجال الأبحاث تتحدد وتتشكل على هذا الأساس.

وأشار الى وجود عمل مواز في مجالات بحثية مختلفة وقال: لسوء الحظ، بسبب قلة المعرفة بأنشطة بعضنا البعض، يتم هدر الطاقات في قطاعات متوازية ولا يتم متابعة الأهداف بطريقة هادفة. في هذا الصدد، نسعى لإنشاء إدارة مركزية على مستوى وزارة الدفاع حتى يمكن تنفيذ الأنشطة بشكل أكثر انسجاما.

وشجع الباحثين على التفكير الطموح، وقال: يجب أن نسعى لفعل أشياء مستحيلة وأن تركز الأبحاث على ابداع معدات وتقنيات جديدة حتى نتمكن من لعب دور في النظام العالمي الجديد. البعض يسعى في النظام العالمي الجديد للهيمنة الكاملة على العالم، ولن يُسمح إلا للدول القوية بلعب الدور فيه.

وشدد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة كذلك على مفهوم العمل الجهادي وأضاف: لقد عرّف قائد الثورة صفة الجهادي بحيث يجب عليك أن تاخذ العدو بنظر الاعتبار في كل لحظة وأن تاخذ بجدية مسالة المواجهة معه. حدد نقاط ضعفك ونقاط قوة العدو واعمل ليلًا ونهارًا بغض النظر عن حدود الساعة والوقت، وهذا لا يعني مجرد انتظار الباحثين، ولدينا نحن أيضًا مهام يجب علينا إنجازها.

انتهى ** 2342