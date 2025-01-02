قاليباف: الخطة الاقتصادية الجديدة للبرلمان ستحمي مائدة الشعب

وأضاف محمد باقر قاليباف، مساء الخميس، في مراسم إحياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني وشهداء مدينة تربت حيدرية التابعة لمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران: إنه لشرف للمسؤولين أن يعملوا من أجل شعب إيران العظيم، ومن واجبنا قدر الإمكان ازالة الضغط الفكري والاقتصادي عن كاهل الشعب.

وتابع: على كبار مسؤولي الدولة ألا يسمحوا للمعادين للثورة بتحطيم معنويات الشعب، ومن جهة أخرى يجب الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، قال قاليباف: رغم ان محور المقاومة هو أحد معتقداتنا الدينية والثورية، إلا أن هاجسنا الرئيسي يجب أن يكون عندما لا نتمكن من إرضاء الشعب الإيراني.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى ظهور تنظيم داعش وضرورة الدفاع عن المراقد المقدسة وقال: منذ اليوم التالي لانتصار الثورة وحتى اليوم أثبت الشعب الإيراني انه اينما اقتضت الحاجة في اي مكان وفي اي مجال سياسي واقتصادي وأمني، حضر في كل المشاهد، بل وحتى انه قدم التضحيات.

وأضاف قاليباف: في مثل هذه الظروف يجب أن نقلق حينما لا نتمكن من إرضاء الشعب.

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