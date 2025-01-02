٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85708807
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قاليباف: الخطة الاقتصادية الجديدة للبرلمان ستحمي مائدة الشعب

٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٠٨ ص
رمز الخبر: 85708807
قاليباف: الخطة الاقتصادية الجديدة للبرلمان ستحمي مائدة الشعب

تربت حيدرية / 3 كانون الثاني/يناير/ارنا- قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي ان الخطة الاقتصادية الجديدة للمجلس هي البطاقة الالكترونية للسلع، ومع تنفيذها لن يكون لتغير أسعار السلع الأساسية تأثير سلبي على مائدة الشعب.

وأضاف محمد باقر قاليباف، مساء الخميس، في مراسم إحياء ذكرى استشهاد الحاج قاسم سليماني وشهداء مدينة تربت حيدرية التابعة لمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران: إنه لشرف للمسؤولين أن يعملوا من أجل شعب إيران العظيم، ومن واجبنا قدر الإمكان ازالة الضغط الفكري والاقتصادي عن كاهل الشعب.

وتابع: على كبار مسؤولي الدولة ألا يسمحوا للمعادين للثورة بتحطيم معنويات الشعب، ومن جهة أخرى يجب الحفاظ على الوحدة الوطنية.

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في المنطقة، قال قاليباف: رغم ان محور المقاومة هو أحد معتقداتنا الدينية والثورية، إلا أن هاجسنا الرئيسي يجب أن يكون عندما لا نتمكن من إرضاء الشعب الإيراني.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى ظهور تنظيم داعش وضرورة الدفاع عن المراقد المقدسة وقال: منذ اليوم التالي لانتصار الثورة وحتى اليوم أثبت الشعب الإيراني انه اينما اقتضت الحاجة في اي مكان وفي اي مجال سياسي واقتصادي وأمني، حضر في كل المشاهد، بل وحتى انه قدم التضحيات.

وأضاف قاليباف: في مثل هذه الظروف يجب أن نقلق حينما لا نتمكن من إرضاء الشعب.

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