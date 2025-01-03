مسؤول: طوفان الأقصى كان بمثابة زلزال كبير لـ "اسرائيل"

وفي اجتماع مجلس إدارة يزد الذي عقد يوم الخميس، حيا العميد شمشيري ذكرى القائد سليماني وغيره من شهداء المقاومة وقال: إن شهداء محور المقاومة لهم حق كبير في اعناقنا جميعا ، وليس نحن فقط، بل على العالم أجمع ايضا أن يكونوا مدينين لهؤلاء الشهداء الأعزاء.

وأضاف: إن حزب الله وفصائل المقاومة الأخرى، خلافاً لتوقعات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المجرم، حققوا نجاحاً وإنجازات عظيمة ويواصلون القتال ضد الظالمين.

وقال: إن عملية طوفان الأقصى كان بمثابة زلزال كبير لـ"إسرائيل" الغاصبة، وأدت إلى إسماع صوت القضية الفلسطينية في كل أنحاء العالم.

وتابع العميد شمشيري: بعد هذه العملية أراد الكيان الصهيوني تدمير حزب الله باغتيال قادته وقادة جبهة المقاومة، لكن في هذه المؤامرة لم يفشل فقط، بل إننا نشهد ايضا تعاظم قوة المقاومة.

انتهى ** 2342