٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:١٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85708814
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مسؤول: طوفان الأقصى كان بمثابة زلزال كبير لـ "اسرائيل"

٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:١٦ ص
رمز الخبر: 85708814
مسؤول: طوفان الأقصى كان بمثابة زلزال كبير لـ "اسرائيل"

يزد / 3 كانون الثاني/نوفمبر/ارنا- صرح نائب مستشار القائد العام للقوات المسلحة العميد علي شمشيري إن عملية طوفان الأقصى كانت بمثابة زلزال كبير لـ"إسرائيل" الغاصبة وادت الى سماع قضية فلسطين في كل أنحاء العالم.

وفي اجتماع مجلس إدارة يزد الذي عقد يوم الخميس، حيا العميد شمشيري ذكرى القائد سليماني وغيره من شهداء المقاومة وقال: إن شهداء محور المقاومة لهم حق كبير في اعناقنا جميعا ، وليس نحن فقط، بل على العالم أجمع ايضا أن يكونوا مدينين لهؤلاء الشهداء الأعزاء.

وأضاف: إن حزب الله وفصائل المقاومة الأخرى، خلافاً لتوقعات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني المجرم، حققوا نجاحاً وإنجازات عظيمة ويواصلون القتال ضد الظالمين.

وقال: إن عملية طوفان الأقصى كان بمثابة زلزال كبير لـ"إسرائيل" الغاصبة، وأدت إلى إسماع صوت القضية الفلسطينية في كل أنحاء العالم.

وتابع العميد شمشيري: بعد هذه العملية أراد الكيان الصهيوني تدمير حزب الله باغتيال قادته وقادة جبهة المقاومة، لكن في هذه المؤامرة لم يفشل فقط، بل إننا نشهد ايضا تعاظم قوة المقاومة.

انتهى ** 2342

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