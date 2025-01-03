صاروخ يمني يدك قاعدة عسكرية للكيان الصهيوني

وقال إعلام العدو الصهيوني أن الصاروخ اليمني سقط في قاعدة عسكرية قرب موديعين أقصى غرب مدينة رام الله المحتلة.

وأقر جيش الاحتلال الصهيوني بالفشل في محاولة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه وسط الكيان.

من جانبه قال متحدث جيش العدو الصهيوني انه تم تفعيل الإنذارات في عدة مناطق وسط "البلاد" وجنوبها إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال إلاسعاف الصهيوني أن 12 صهيونيا أصيبوا خلال محاولة الهروب إلى الملاجئ من الصاروخ اليمني وأن 9 آخرين أصيبوا بالهلع.

كما قال إعلام العدو الصهيوني أن حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون في تل أبيب توقفت جراء الصاروخ اليمني.

وياتي هذا في اطار استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لغزة التي تستهدف اهدافا صهيونية حساسة في عمق الكيان.

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