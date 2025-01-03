الجهاد الإسلامي: المفاوضات مستمرة واقتربنا من صفقة

وشدد الهندي على أن “إسرائيل" أمام حرب استنزاف طويلة في القطاع إذا أصرت على المضي في هذا الطريق.

وأشار إلى أن "إسرائيل" انكشفت تماما ولا يمكنها الاستمرار في مواجهة غزة بدون دعم أمريكي وغربي بكل أنواع السلاح، وخسرت المعركة حول صورتها وأصبح قادتها ملاحقين جنائيا في كل مكان.

وقال إننا أعتقد اقتربنا من الوصول إلى صفقة ولو جزئية لتبادل الاسرى مع الاحتلال.

وتابع الهندي قائلا: أعتقد أن هذا الضغط الميداني هو محاولة لانتزاع مواقف من المفاوض الفلسطيني بهدف الاستجابة لشروط جديدة يضعها نتنياهو على طاولة المفاوضات.

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