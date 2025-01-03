٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٦ ص
رمز الخبر: 85708870
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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مفتي سلطنة عمان يناشد اليمنيين وعموم الأمة الاسلامية دعم أبطال اليمن

٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٦ ص
رمز الخبر: 85708870
مفتي سلطنة عمان يناشد اليمنيين وعموم الأمة الاسلامية دعم أبطال اليمن

طهران/ 3 كانون الثاني/يناير/إرنا- ناشد مفتي سلطنة عمان الشيخ "أحمد بن حمد الخليلي"، أصحاب الضمائر الحية من الشعب اليمني الأصيل وعموم الأمة، الالتفاف حول أبطال اليمن المغاوير في نصرتهم للحق وتحديهم لقوى الظلم ببطولة وعزم.

وقال الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في بيان له :"لا يزال أبطال اليمن المغاوير يواصلون نصرتهم للحق وتحديهم لقوى الظلم ببطولة نادرة، وعزم يهد الجبال الشُم ويفتت الصخور الصلدة".

وأضاف الخليلي: "وكما يتحتم على الشعب اليمني الأصيل كله أن يلتف معهم لتتوفر قوتهم وليحققوا مزيدا من الأهداف، فإنه يتحتم على الأمة الإسلامية كلها أن تشد أزرهم وتعضدهم بكل ما أوتيت فإن ذلك من حق المسلم على المسلم كما قال النبي.. الْمُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ".

وختم مفتي سلطنة عمان بيانه بالقول: "والقضية التي يضحون من أجلها هي قضية الأمة جميعا لأكثر من اعتبار، منها وجوب تعاون الأمة عندما ينكب أي قطر بغزو من عدو، ومنها أن من جملة الأرض المحتلة قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبيهم ، فيجب عليهم أن يكرسوا جهودهم من أجل استرداد هذه المقدسات لتكون بأيد طاهرة أمينة، فلهذا نناشد الأمة جميعا وأصحاب الضمائر الحية أن يُعنوا بذلك، وألا يتوانوا عن هذا الواجب المقدس، والله ولي التوفيق".

انتهى**3276

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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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