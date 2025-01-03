مسيرات حاشدة في صعدة نصرة وإسنادا لغزة

واحتشد أبناء محافظة صعدة، اليوم الجمعة، إلى 33 ساحة للمشاركة في مسيرات نصرة غزة تحت شعار "ثابتون مع غزة.. بهويتنا الإيمانية ومسيرتنا القرآنية".

ورفع المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية ورايات المقاومة، وصور قائد حركة انصارالله عبدالملك بدرالدين الحوثي، واللافتات المنددة بالعدوان الأمريكي الصهيوني وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، والمؤكدة ثبات الموقف اليمني على نصرة غزة وفلسطين.

وأطلق المحتشدون الهتافات المعبرة عن تحديهم للعدو الصهيوني الأمريكي، والمنددة بالإجرام وحرب الإبادة الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأكد المحتشدون أنهم لن يتراجعوا عن مواقفهم الإيمانية، مشددين على استعدادهم لتقديم التضحيات في طريق مواجهة قوى الطغيان الأمريكي والصهيوني.

ونددوا بالمجازر الصهيونية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية لليوم الـ445 بمشاركة أمريكية وغربية، وصمت وتوطئ عربي.

وبمرور عالم على العدوان الأمريكي البريطاني المساند للعدو الصهيوني عبر المحتشدون عن شكرهم لله الذي نصر اليمن على العدوان خلال عام كامل، مؤكدين على الثبات والسير نحو النصر مهما طالت وعظمت المعركة .

وجددوا التأكيد والمضي في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس معلنين جهوزيتهم العالية ومتحدين للتحالف الأمريكي البريطاني، ومواصلة التحشيد والتعبئة العامة ومقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية، داعين شعوب أمتنا للتوكل على الله والالتحاق بالشعب اليمني في هذا الطريق.

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