استشهاد 26 فلسطينيا إثر قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

وأعلنت المصادر عن استشهاد 26 فلسطينيا و59 مصابا إثر قصف الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و59 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 45 ألفا و581 شهيدا و108 آلاف و438 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي.

وأوضحت الصحة أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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