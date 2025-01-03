٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٠٤ م
رمز الخبر: 85709144
T T
٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

استشهاد 26 فلسطينيا إثر قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٠٤ م
رمز الخبر: 85709144
استشهاد 26 فلسطينيا إثر قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

طهران/ 3 كانون الثاني/يناير/إرنا- أعلنت مصادر إخبارية فلسطينية عن استشهاد 26 شهيدا في قصف صهيوني استهدف وسط قطاع غزة.

وأعلنت المصادر عن استشهاد 26 فلسطينيا و59 مصابا إثر قصف الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و59 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى 45 ألفا و581 شهيدا و108 آلاف و438 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي.

وأوضحت الصحة أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

سمات

أخبار ذات صلة

تعليقك

You are replying to: .