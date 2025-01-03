٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٠٤ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85709226
T T
٠ Persons

سمات

طهران تستدعي السفیرة الإیطالية بسبب استمرار الاحتجاز غير القانوني لمواطن ایراني

٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٠٤ م
رمز الخبر: 85709226
طهران تستدعي السفیرة الإیطالية بسبب استمرار الاحتجاز غير القانوني لمواطن ایراني

طهران/3 کانون الثانی/ینایر/ارنا-استدعت وزارة الخارجية الايرانية السفيرة الإیطالية في طهران باولا أمادي بسبب استمرار الاحتجاز غير القانوني للمواطن الإیراني محمد عابدیني في ايطالیا.

واعتبر المدير العام لإدارة أوروبا الغربية بوزارة الخارجية مجید نيلي أحمد آبادي، اعتقال المواطن الإيراني – محمد عابديني – في إيطاليا عملاً غير قانوني وقال: إن اعتقاله جاء بطلب من الادارة الأمريكية و تماشيا مع الأغراض السياسية والعدائية لها المتمثلة في أخذ المواطنين كرهائن في أقصى العالم.

وأضاف: إن هذا الإجراء لا يضر بالعلاقات الطويلة الأمد بين إيران وإيطاليا فحسب، بل يتعارض أيضًا مع مبادئ ومعايير القانون الدولي، بما في ذلك قواعد حقوق الإنسان، ويمكن اعتباره شكلاً من أشكال الاحتجاز التعسفي.

وطلب المدير العام لإدارة أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية من إيطاليا تقديم الأسباب اللازمة للإفراج عن السيد عابديني في أقرب وقت ممكن، ومنع الولايات المتحدة من الإضرار بالعلاقات الثنائية بين طهران وروما.

انتهی**2054

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .