٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٥٤ م
رمز الخبر: 85709251
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journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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كتائب حزب الله تصدر بيانا في ذكرى استشهاد الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٥٤ م
رمز الخبر: 85709251
كتائب حزب الله تصدر بيانا في ذكرى استشهاد الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس

طهران/3 کانون الثانی/ینایر/إرنا- أصدرت كتائب حزب الله في العراق بيانا بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد قائدي المقاومة الشهيدين الحاج "قاسم سليماني" و"أبو مهدي المهندس".

وأكدت كتائب حزب الله في العراق "أن الشهداء القادة أرسوا نهجًا جهاديًا صلبًا في مواجهة الاستكبار العالمي وعلى رأسه أميركا التي دأبت على احتلال البلدان وإغراقها في مخططاتها الخبيثة ومنها بلدنا العراق".

وأكدت كتائب حزب الله أنّ الهزيمة التي مُنيت بها أميركا أرغمتها على إعادة حبك مخططاتها الخبيثة في العراق والمنطقة.

وأشارت إلى أن وتيرة غدر أميركا تجاه القادة والمجاهدين في العراق والمنطقة لا تزال مستمرة متوهمة أن ذلك سيضعف روح المقاومة، مشددة على أن المقاومة ليست جسدًا فيقتل ولا صوتا فيخنق.

ودعت كتائب حزب الله الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسوّل له نفسه التطاول على مقام الشهداء أو الانتقاص من تضحياتهم.

انتهى**3276

٠ Persons
journalistلیلا شعبان پورسوخته کوهی

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