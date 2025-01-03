تخت روانجي: العلاقات بين ايران والهند تقليدية وتاريخية

وكتب تخت روانجي في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" مساء الجمعة: بعد ظهر هذا اليوم في نيودلهي، شاركت في الاجتماع الـ 19 للمشاورات السياسية الإيرانية الهندية. لقد ناقشنا القضايا الثنائية والإقليمية والدولية مع السيد ميسري نائب وزير الخارجية الهندي.

وأضاف: العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك ميناء تشابهار (جنوب شرق ايران)، كانت بارزة في المحادثات. عقدت أيضًا اجتماعًا مفيدًا مع السيد جايشانكار، وزير خارجية الهند.

وقال تخت روانجي: إن العلاقات بين إيران والهند تقليدية وتاريخية. وأضاف "إنهم عازمون على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات".

وعُقدت الجولة التاسعة عشرة من المشاورات السياسية الإيرانية الهندية يومي الخميس والجمعة في نيودلهي.

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