٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85709358
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تخت روانجي: العلاقات بين ايران والهند تقليدية وتاريخية

٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١١:٥٩ م
رمز الخبر: 85709358
تخت روانجي: العلاقات بين ايران والهند تقليدية وتاريخية

طهران / 3 كانون الثاني/يناير/ارنا- اشار نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الإيراني، مجيد تخت روانجي، الى حضوره في الاجتماع الـ 19 للمشاورات السياسية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والهند في نيودلهي، ووصف العلاقات بين البلدين بانها تقليدية وتاريخية.

وكتب تخت روانجي في مدونة على منصة التواصل الاجتماعي "اكس" مساء الجمعة: بعد ظهر هذا اليوم في نيودلهي، شاركت في الاجتماع الـ 19 للمشاورات السياسية الإيرانية الهندية. لقد ناقشنا القضايا الثنائية والإقليمية والدولية مع السيد ميسري نائب وزير الخارجية الهندي.

وأضاف: العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك ميناء تشابهار (جنوب شرق ايران)، كانت بارزة في المحادثات. عقدت أيضًا اجتماعًا مفيدًا مع السيد جايشانكار، وزير خارجية الهند.

وقال تخت روانجي: إن العلاقات بين إيران والهند تقليدية وتاريخية. وأضاف "إنهم عازمون على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات".

وعُقدت الجولة التاسعة عشرة من المشاورات السياسية الإيرانية الهندية يومي الخميس والجمعة في نيودلهي.

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