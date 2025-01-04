محافظ اذربيجان الشرقية: الشهداء الأرمن هم رمز التضامن والوحدة الوطنية في إيران

جاء ذلك خلال لقاء بهرام سرمست، الجمعة، في تبريز ، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مع ثلاث عائلات من الشهداء الأرمن، وهي "هارتونيان" و"داوديان" و"در بلوسيان".

وقال: الشهداء الأرمن، كمثال للمشاركة الشاملة للشعب الإيراني، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم، يمثلون وحدة الشعب في الدفاع عن وحدة وسلامة أراضي البلاد.

كما قال غريغور تشيفتشيان، كبير اساقفة الأرمن في محافظة اذربيجان: لقد ايقنت من التجربة أنه لا يوجد مكان في العالم يحترم الشهداء بقدر إيران.

وأضاف: إيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها احترام جميع الشهداء وعائلاتهم بغض النظر عن اديانهم ومذاهبهم.

يذكر ان عائلة هارتونيان المكونة من ثلاثة أفراد استشهدت في قصف طائرات النظام البعثي لحي بارون آواك في تبريز خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988) كما استشهد قابجاق داوديان وغارنيك در بلوسيان خلال عامي 1983 و 1982 .

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