أجهزة السلطة تقتل أباً وابنه في مخيم جنين

وأكدت مصادر محلية مقتل الأب محمد حسين قاسم الحاج (٤٣ عاماً) وطفله قسم محمود الحاج (١٤ عاماً) وإصابة ابنته أسماء بجراح خطيرة، بعدما أطلق عناصر من أجهزة السلطة النار عليهم خلال تواجدهم على سطح منزلهم قرب مدخل المخيم الشرقي المعروف بدوار الحصان، لتعبئة مياه للشرب.

وأشارت المصادر أن الأب والابن استشهدوا بعد دقائق فيما تم نقل الإبنة إلى المستشفى مصابة بجراح خطيرة.

وباستشهادهما يرتفع عدد شهداء مخيم جنين برصاص الأجهزة الأمنية إلى 8 شهداء بينهم 3 أطفال والصحفية شذا الصباغ.

يجدر ذكره أن أجهزة السلطة تحاصر مخيم جنين منذ أكثر من شهر وتقطع عنه الماء والكهرباء وخدمة الانترنت، لملاحقة سلاح المقاومة وتحت عنوان "حماية وطن".

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