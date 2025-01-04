٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣١ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85709445
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أجهزة السلطة تقتل أب وابنه في مخيم جنين

٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٣١ ص
رمز الخبر: 85709445
أجهزة السلطة تقتل أب وابنه في مخيم جنين

طهران/ 4 كانون الثاني/يناير/ارنا-قتلت أجهزة السلطة الفلسطينية، أب وابنه وجرحت ابنته بجراح خطيرة، خلال تواجدهم على سطح منزلهم في مخيم جنين لتعبئة الماء، ما يرفع عدد الشهداء على يدي أجهزة السلطة منذ بدء حملتها قبل شهر لثمانية شهداء.

وأكدت مصادر محلية مقتل الأب محمد حسين قاسم الحاج (٤٣ عاماً) وطفله قسم محمود الحاج (١٤ عاماً) وإصابة ابنته أسماء بجراح خطيرة، بعدما أطلق عناصر من أجهزة السلطة النار عليهم خلال تواجدهم على سطح منزلهم قرب مدخل المخيم الشرقي المعروف بدوار الحصان، لتعبئة مياه للشرب.

وأشارت المصادر أن الأب والابن استشهدوا بعد دقائق فيما تم نقل الإبنة إلى المستشفى مصابة بجراح خطيرة.

وباستشهادهما يرتفع عدد شهداء مخيم جنين برصاص الأجهزة الأمنية إلى 8 شهداء بينهم 3 أطفال والصحفية شذا الصباغ.

يجدر ذكره أن أجهزة السلطة تحاصر مخيم جنين منذ أكثر من شهر وتقطع عنه الماء والكهرباء وخدمة الانترنت، لملاحقة سلاح المقاومة وتحت عنوان "حماية وطن".

انتهی**1426

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