مستوطنون يرهبون الفلسطينيين ويهاجمون ممتلكاتهم في عدة مناطق

وقال العضو السابق في مجلس بلدية سلواد "ماهر ثلجة" في تصريح لـ"العربي الجديد"، "إن نحو خمسين مستوطناً اقتحموا منطقة برج البردويل واعتدوا على المزارعين وأضرموا النار في مركبتين، بعدها حاول أهالي البلدة التصدي للهجوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المستوطنين، شملت رشق الحجارة، وأسفرت عن إصابة خمسة من الأهالي برضوض".

وبحسب ثلجة، فإن المستوطنين أقدموا لاحقاً على إحراق ثلاث سيارات أخرى في المنطقة للأهالي الذين هبوا لنجدة المزارعين، قبل أن يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المكان لدعم المستوطنين وتأمين انسحابهم.

وأشار ثلجة إلى أن المواجهات امتدت إلى مواجهات بين الجيش وأهالي سلواد خلال تأمينها انسحاب المستوطنين، استخدم فيها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق السكان، بينما انتهت الأحداث بعد تدخل قوات الاحتلال لإخلاء المستوطنين من المنطقة. ووفق ثلجة، يأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد من قيام جيش الاحتلال بإزالة بؤرة استيطانية رعوية أقامها المستوطنون في نفس منطقة برج البردويل.

من جانب آخر، اقتحم مستوطنون، مساء امس الجمعة، تجمع عرب المليحات غرب أريحا شرقي الضفة الغربية وانتشروا بين مساكن المواطنين وقاموا بإرهابهم وتخويفهم، بحسب تصريح المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات لـ"العربي الجديد".

وهاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، امس الجمعة، أطراف قرية المغير شمال شرق رام الله لكن الأهالي تصدوا لهم وسط اندلاع مواجهات دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. في حين هاجم مستوطنون، صباح امس الجمعة، منازل الفلسطينيين في قرية سالم شرق نابلس شمالي الضفة الغربية وتصدى الأهالي لهم دون أن يبلغ عن وقوع إصابات وهدم مستوطنون، منشآت وحظائر أغنام في قرية برقا شرق رام الله وسط الضفة الغربية.

وأصيب فلسطيني برضوض وجروح، خلال هجوم نفذه مستوطنون على مسافر يطا جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

من جانب آخر، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، بأن طواقمه تعاملت مع إصابة لشاب 20 عاماً، بالرصاص الحي بالقدم في بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة وجرى نقله للمستشفى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي بالقدم في جبل الطويل بمدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ونقلت المصاب إلى المستشفى.

وأصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، امس الجمعة، بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة المناهضة للاستيطان وإقامة بؤرة استيطانية على أراضي بلدة بيتا جنوبي نابلس.

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