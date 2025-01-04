حماس تعلن استئناف محادثات هدنة غزة في قطر

وأكدت الحركة أنه "كما في كل مرة، نؤكد جديتنا وإيجابيتنا في هذه المفاوضات وسعينا للتوصل إلى اتفاق بأسرع وقت يحقق طموحات وأهداف شعبنا الصابر المرابط".

وأضافت حماس: إن "أهم أولوياتنا هي وقف العدوان وحماية شعبنا، في ظل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي" وأشارت إلى أن الجولة الحالية ستركز على "التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف تام لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، مع تحديد تفاصيل التنفيذ بشكل واضح".

وأضافت: أننا "نواصل جهودنا في التواصل مع الدول المختلفة والمؤسسات الدولية بهدف التخفيف عن شعبنا وكسر الحصار الإنساني وتأمين وإيصال ما يلزمه من احتياجات ضرورية لمواجهة الظروف المأساوية وكذلك التحضير والترتيب لإغاثة وإيواء شعبنا فور التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النَّار".

وقالت حماس في ما يتعلق بحملة السلطة الفلسطينية الأمنية في جنين: إن "حملة السلطة في جنين هي جريمة وطنية مكتملة الأركان ونحذر من خطر هذا التغول على نسيجنا المجتمعي والوطني ومستقبل قضيتنا، فهذه الممارسات لا تخدم إلا الاحتلال ومخططاته الخبيثة في إنهاء المقاومة في الضفة الغربية واستكمال مخطط الضم والتهجير".

وفي الوقت ذاته قال المتحدث باسم البيت الأبيض: "نرحب بإرسال فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة ونعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، هو أمر ملح وقابل للتحقيق، ندعو حماس إلى الموافقة على الاتفاق".

من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي "جون كيربي" في البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن تحث حماس على التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه السماح بإطلاق سراح الرهائن.

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