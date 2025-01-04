مجلس الأمن يناقش اعتداءات الاحتلال على المنشآت الصحية في غزة

واستمع المجلس إلى إفادات من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة والدكتورة تانيا حاج حسن الطبيبة في جمعية العون الطبي للفلسطينيين.

ويأتي الاجتماع بدعوة من الجزائر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير/كانون الثاني.

تورك: كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" إن "كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم".

وأضاف أن "أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي".

وأشار تورك عبر "الفيديو كونفرنس" إلى تقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 حزيران/يونيو 2024، "وثـّق نهجا من الهجمات على المستشفيات بدءا بالغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل".

وقال تورك: إن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف في كل الأوقات.

وتطرق المسؤول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته قوات الاحتلال الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة.

وقال: إن ذلك يعكس نهج الهجمات التي يوثقها تقرير مكتبه.

وأشار إلى إجبار بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى، بينما اُحتجز آخرون منهم المدير العام للمستشفى في ظل تقارير كثيرة عن التعذيب وإساءة المعاملة.

وقال: "إن الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. إن شن الهجمات بشكل متعمد على المستشفيات والأماكن التي يُعالج بها المرضى والجرحى، بالنظر إلى أنهم ليسوا أهدافا عسكرية، جريمة حرب. وتحت ظروف معينة فإن التدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يصل إلى أن يكون شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد أيضا جريمة حرب".

بيبركورن: 16 مستشفى فقط من بين مستشفيات غزة الستة والثلاثين تعمل وبشكل جزئي

بدوره، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة "ريك بيبركورن": إن نحو 7% من سكان القطاع قُتلوا أو أصيبوا بجراح منذ أكتوبر 2023.

وأضاف: إن أكثر من 25% من المصابين المقدر عددهم بـ 105 آلاف، يعانون من جراح غيرت حياتهم ستتطلب جهودا مكثفة لإعادة التأهيل ومساعدات طبية تكنولوجية مدى الحياة.

وأكد: إن المستشفيات، مرارا وتكرارا تصبح ساحات للمعارك بما يجعلها غير قادرة على تقديم خدماتها ويحرم المحتاجين من الرعاية المنقذة للحياة.

وأضاف: إن القطاع الصحي في غزة يُفكك بشكل منهجي ويُدفع إلى نقطة الانهيار في ظل الشح الحاد في الإمدادات الطبية والمعدات والمتخصصين.

وأشار إلى أن 16 مستشفى فقط من بين مستشفيات غزة الستة والثلاثين، لا تزال تعمل بشكل جزئي، بقدرة سريرية تبلغ 1822 فقط، بما يقل بكثير عن احتياجات التعامل مع الأزمة الصحية الهائلة في القطاع.

وتحدث عن بطء عمليات الإجلاء الطبي وقال: إن أكثر من 12 ألف شخص بحاجة إلى نقلهم خارج غزة لتلقي العلاج. وأشار إلى أن استمرار الوتيرة البطيئة الحالية يعني أن إجلاءهم، بمن فيهم آلاف الأطفال، سيستغرق من 5 إلى 10 سنوات.

ورغم التحديات، قال بيبركورن: إن منظمة الصحة العالمية وشركاءها يفعلون كل ما يمكن لتمكين المستشفيات والخدمات الصحية من مواصلة العمل ولكنه تطرق إلى العراقيل والقيود أمام إدخال الإمدادات إلى غزة وبأنحاء القطاع.

وقال: إن 40% فقط من مهمات منظمة الصحة العالمية خلال عام 2024 في غزة قد تم تيسير تنفيذها، بما أثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة على توفير الإمدادات للمستشفيات ونقل المرضى من الحالات الحرجة ونشر فرق الطوارئ الطبية.

الطبيبة حاج حسن: منذ أكثر من عام والعاملون في القطاع الصحي يرسلون رسائل استغاثة لمجلس الأمن

من جهتها، أشارت "حاج حسن" إلى إن العاملين في القطاع الصحي في غزة يرسلون رسائل استغاثة منذ أكثر من عام إلى مجلس الأمن.

وأوضحت حاج حسن، التي قامت بالتدريس في كليات الطب والمستشفيات في القطاع، أنها تعرفت على العديد من العاملين عن قرب.

وقالت: "على الرغم من الحصار، تمكنوا بشكل مذهل من بناء نظام صحي شامل وتقديم رعاية طبية عالية الجودة للمرضى، وتعزيز تعليم طبي ممتاز للأجيال الجديدة من الأطباء".

وأضافت: "أنهم محترفون مجتهدون يفتخرون بعملهم ويأخذون قسمهم للعناية بمرضاهم على محمل الجد".

وتابعت: أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، "أصبح العاملون في القطاع الصحي هدفا واضحا للعنف العسكري الإسرائيلي"، مشيرةً إلى الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 1,000 شخص منهم.

وقالت الطبيبة حاج حسن: "يخبروننا أنهم أهداف فقط لأنهم عاملون في مجال الصحة وأن ارتداء الملابس الطبية والمعاطف البيضاء يشبه وضع علامة استهداف على ظهورهم، لأن المستشفيات والعاملين في المجال الصحي يمثلون الحياة والإرادة للحفاظ على حياة الناس".

مندوب الجزائر: قوات الاحتلال تتصرف كما لو أن القانون الدولي غير موجود أو لا ينطبق عليها

وقال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عمار بن جامع": إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم من خلال سياسة واضحة ومتعمدة للتطهير العرقي.

وأضاف: "الأرقام تتحدث عن نفسها"، واصفاً ما يجري بالتدمير المنهجي للنظام الصحي، حيث أصبح 53 في المئة من المستشفيات في غزة خارج الخدمة، كما استشهد عدد من الأطباء أثناء اعتقالهم في سجون الاحتلال.

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