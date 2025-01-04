قنصلية ايران لدى كراتشي تحيي اليوم العالمي للمقاومة

وقد اقيم هذا التجمع الحماسي احياء لليوم العالمي للمقاومة ولذكرى شهداء القدس الشريف وتكريما للشهيد القائد الحاج قاسم سليماني ورفاقه، بحضور القنصل العام الإيراني في كراتشي حسن نوريان وباستضافة النخب السياسية ورؤساء الأحزاب وبعض أعضاء البرلمان الباكستاني وشخصيات دينية.

واكد القنصل العام الإيراني في كراتشي حسن نوريان على ان محور المقاومة مازال ينبض ومستمرا في الدفاع عن القبلة الاولى ومقدسات المسلمين بعزم وارادة اقوى على الرغم من استشهاد السيد حسن نصر الله والشهيد صفي الدين واسماعيل هنية ويحيى السنوار .

واضاف نوريان بأن الشهيد القائد سليماني لعب دورا مركزيا ومؤثرا في منع تقسيم الأراضي الإسلامية ومواجهة الجماعات الإرهابية مثل داعش.

وفي هذا التجمع ،اشاد المتحدثون بتضحيات شهداء جبهة المقاومة، خاصة القادة الأعزاء والمجاهدين الذين استشهدوا على يد الكيان الصهيوني والولايات المتحدة منذ بداية الحرب على غزة، مؤكدين على أن فكر وروح المقاومة والتضحية بالنفس لن تختفي برحيل قادتها المضحين، وبان المقاومين ما زالوا صامدين على هذا الطريق.

كما اكد المتحدثون على انه كما وان الجمهورية الاسلامية الايرانية رائدة في الدفاع عن فلسطين وتقف ضد الكيان الصهيوني ، يجب على الدول الاسلامية الأخرى أيضا أن تفي بدينها وتصبح جبهة موحدة وصوتا مشتركا ضد الكيان الصهيوني والادارة الأمريكية.

انتهى**ر.م