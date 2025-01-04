القاطرة "نيمروز" تدخل دورة الأنشطة البحرية بميناء الشهيد رجائي

وأثناء وصفه للعمليات التي اجريت على هذه القاطرة اليوم السبت، بيّن مساعد الشؤون الفنية والتقنية في المديرية العامة للموانئ والشؤون البحرية في هرمزكان "مهدي بروغني" ان استخدام قدرة الشركات المعرفية الأساسية والتكنولوجية في تصنيع أجزاء من المعدات البحرية والبرية يسهل التشغيل الجاهز لسفن الخدمة، مضيفا انه وبناء على ذلك، فإن تم طرح نظام الدفع للقاطرة "نيمروز" بقوة 14400 حصان على جدول الأعمال لأول مرة.

واشار مساعد الشؤون الفنية والتقنية في المديرية العامة للموانئ والشؤون البحرية في هرمزكان الى ان إنجاز هذه المهمة على أيدي خبراء محليين وفر أكثر من 45 ألف دولار للبلاد من الصرف الأجنبي، موضحا بأن التنسيق الفعال للمعرفة الإيرانية واستخدام قوة الشركات المعرفية الأساسية ومصنعي المكونات المحلية، مع اكتساب العملة وخفض التكاليف، أدى إلى تقليل وقت الصيانة في محطة الصيانة البحرية بميناء الشهيد رجائي.

واضاف بان سفينة الإرشاد "هادي 3" تتمركز حاليا في محطة الصيانة البحرية بميناء الشهيد رجائي لإجراء اعمال الصيانة الأساسية وتحت الماء، وتم تحديد المدة المتوقعة لتجديدها بشهر واحد.

كما اشار بروغني الى اعمال الصيانة الرئيسية وتحت الماء لسفينة الإرشاد "قيام 3" الذي يبلغ طوله 16 مترا،موضحا بانه تم تركيب هذه السفينة أيضا في محطة الصيانة البحرية بميناء الشهيد رجائي في تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، وبعد الانتهاء من الإصلاحات بما في ذلك الصمام والأنابيب والطلاء واستبدال الألواح، تم إطلاق القاطرة "نيمروز" في نفس الوقت.

وافاد بأن زوارق القطر تقوم بمهمة رسو وفصل ومرافقة وقطر السفينة، وهي من أهم مهام قسم صيانة المعدات البحرية.

والجدير بالذكر انه تم بناء ممر الصيانة العائم لمجمع ميناء الشهيد رجائي بقدرة رفع السفن حتى 1500 طن في عام 1988.

انتهى**ر.م