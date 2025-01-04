٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:١٩ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85709794
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أكثر من 161500 سائح يزورون كهف "سهولان" المائي في مدينة مهاباد

٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ١٢:١٩ م
رمز الخبر: 85709794
أكثر من 161500 سائح يزورون كهف "سهولان" المائي في مدينة مهاباد

طهران/ 4 كانون الثاني/يناير/ارنا- قال مدير كهف "سهولان" المائي التاريخي في مدينة مهاباد بمحافظة أذربايجان الغربیة شمال غرب ايران: زار أكثر من 161500 سائح هذا العام، كهف "سهولان المائي" منهم 20% سائحون أجانب.

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