أكثر من 161500 سائح يزورون كهف "سهولان" المائي في مدينة مهاباد
٠٤/٠١/٢٠٢٥، ١٢:١٩ م
رمز الخبر: 85709794
طهران/ 4 كانون الثاني/يناير/ارنا- قال مدير كهف "سهولان" المائي التاريخي في مدينة مهاباد بمحافظة أذربايجان الغربیة شمال غرب ايران: زار أكثر من 161500 سائح هذا العام، كهف "سهولان المائي" منهم 20% سائحون أجانب.
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