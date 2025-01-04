انطلاق مناورات النبي الاعظم - 19 للحرس الثوري غربي البلاد

وافادت ارنا، بأن هذه المرحلة من مناورات النبي الاعظم (ص)، تتضمن عمليات النقل السريع للقوات الخاصة والاعتدة والمعدات العسكرية، الى منطقة المناورات غربي البلاد.

وفي هذا السياق، صرح قائد "مقر النجف الاشرف" للقوة البرية بالحرس الثوري من منطقة المناورات "العميد محمد نظر عظيمي" : ان المرحلة الاولى لمناورات النبي الاعظم – 19، انطلقت بالفعل في منطقة "اورامانات" بمحافظة كرمانشاه.

ومن اهم الاهداف المدرجة في هذه المرحلة من المناورات، يشار الى تعزيز عمليات النقل السريع للقوات الخاصة بالحرس الثوري من شمال البلاد الى غربها باستخدام اسطول النقل الجوي، وتدشين الاعتدة والاجهزة الحديثة، وبالتالي تعزيز وارتقاء القوة الدفاعية والعسكرية للجمهورية الاسلامية في ايران.

انتهى ** ح ع