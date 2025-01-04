٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٥٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85710126
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انطلاق مناورات النبي الاعظم - 19 للحرس الثوري غربي البلاد

٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٣:٥٩ م
رمز الخبر: 85710126
انطلاق مناورات النبي الاعظم - 19 للحرس الثوري غربي البلاد

طهران / 4 كانون الثاني / يناير / ارنا - بدات، اليوم السبت في محافظة كرمانشاه (غرب ايران)، المرحلة الاولى من مناورات "النبي الاعظم -19" بمشاركة الوحدات المختلفة التابعة للقوات الخاصة لسلاح البرّ في الحرس الثوري.

وافادت ارنا، بأن هذه المرحلة من مناورات النبي الاعظم (ص)، تتضمن عمليات النقل السريع للقوات الخاصة والاعتدة والمعدات العسكرية، الى منطقة المناورات غربي البلاد.

وفي هذا السياق، صرح قائد "مقر النجف الاشرف" للقوة البرية بالحرس الثوري من منطقة المناورات "العميد محمد نظر عظيمي" : ان المرحلة الاولى لمناورات النبي الاعظم – 19، انطلقت بالفعل في منطقة "اورامانات" بمحافظة كرمانشاه.

ومن اهم الاهداف المدرجة في هذه المرحلة من المناورات، يشار الى تعزيز عمليات النقل السريع للقوات الخاصة بالحرس الثوري من شمال البلاد الى غربها باستخدام اسطول النقل الجوي، وتدشين الاعتدة والاجهزة الحديثة، وبالتالي تعزيز وارتقاء القوة الدفاعية والعسكرية للجمهورية الاسلامية في ايران.

انتهى ** ح ع

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