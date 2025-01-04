٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٣٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85710153
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الحرس الثوري : انطلاق المناورات المشتركة لاقتدار القوات المسلحة الايرانية قريبا

٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٤:٣٤ م
رمز الخبر: 85710153
الحرس الثوري : انطلاق المناورات المشتركة لاقتدار القوات المسلحة الايرانية قريبا

طهران / 4 كانون الثاني / يناير / ارنا - اعلن حرس الثورة الاسلامية، ان "المناورات التركيبية المشتركة لتجسيد اقتدار وصلابة القوات المسلحة الايرانية، ستنطلق خلال الايام المقبلة على صعيد البلاد وبما يشمل مياه الخليج الفارسي الزرقاء".

وجاء في البيان الصحفي الصادر عن الحرس الثوري اليوم السبت، ان "وحدات الاستخبارات، والدفاع الجوي والقتالية التابعة للحرس الثوري وقوات التعبئة (الباسيج)، ايضا ستبدا مناوراتها التركيبية الجديدة"، وذلك في اطار الجدولة السنوية المحددة للقوات المسلحة الايرانية.

وعن اهداف المناورات المشتركة المقبلة للقوات المسلحة، اشار بيان الحرس الثوري، الى أنها وضعت بناء على التهديدات والمخاطر الجديدة التي يخطط لها الاعداء ضد البلاد؛ وبما يشمل : الارتقاء بمستوى التنسيق وتظافر الجهود الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة، والاستفادة الميدانية من الاجهزة العسكرية الحديثة في مواجهة التهديدات.

وتابع البيان، ان التفاصيل ذات الصلة بالمناورات التابعة لحرس الثورة الاسلامية وقوات التعبئة، سيتم الافصاح عنها يوم الاثنين المقبل، على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري.

انتهى ** ح ع

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