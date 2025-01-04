٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٠٥ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85710160
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وزير العلوم : إدانة الكيان الصهيوني يجب أن تتم وفق اسس أخلاقية وقانونية

٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٠٥ م
رمز الخبر: 85710160
وزير العلوم : إدانة الكيان الصهيوني يجب أن تتم وفق اسس أخلاقية وقانونية

طهران/4 کانون الثانی/ینایر/ارنا-أكد وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا الايراني "حسين سيمائي صراف"، في تصريح له الیوم السبت، على أن "إدانة الکیان الصهيوني لقاء جرائمه الوحشية، يجب ان تتم بناء على اسس أخلاقية وإنسانية وقانونية.

وقال سيمائي صراف، خلال اجتماع عقد اليوم في جامعة طهران، على اعتاب "يوم غزة" (18 كانون الثاني/يناير) : فیما یتعلق بإدانة الکیان الصهيوني، علینا أن نتخذ خطوات حازمة وأن نتعامل مع هذه القضية وفق معايير دولية يفهمها العالم، وان تكون قائمة على اسس أخلاقية وإنساني وقانونية.

در دانشگاه تهران با حضور سخنرانان داخلی و خارجی تحت عنوان نقد لیبرال دموکراسی در وقایع غزه برگزار شود.روز انهدام کامل سه دانشگاه غزه توسط رژیم صهیونیستی، که با عنوان "روز غزه" 

وتجدر الاشارة الى أن جامعة طهران استضافت اليوم السبت مراسم احياء "يوم غزة" المدرج في التقويم الايراني، بمشاركة ضيوف محليين واجانب؛ والذي يرمز الى واقعة الهدم الشامل، في 18 كانون الثاني / يناير 2009، لثلاث جامعات فلسطينية داخل القطاع على ايدي الكيان الصهيوني.

انتهی**2054 / ح ع **

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