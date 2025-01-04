٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٣٢ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85710190
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إحياء ذكرى استشهاد القائد الحاج قاسم سليماني في ماليزيا ونيجيريا

٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٥:٣٢ م
رمز الخبر: 85710190
إحياء ذكرى استشهاد القائد الحاج قاسم سليماني في ماليزيا ونيجيريا

طهران / 4 كانون الثاني/ يناير/ إرنا- أقيمت، اليوم السبت في ماليزيا ونيجيريا، مراسم إحياء ذكرى ارتقاء قادة النصر "القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني" و"الشهيد أبو مهدي المهندس" ورفاقهما، بمشارکة العديد من المفكرين والمثقفين من کلا البلدين.

وافادت ارنا، ان مراسم إحياء الذكرى الخامسة لارتقاء الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس في المكتب الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية ماليزيا؛ حضرها السفير الإيراني في ماليزيا "ولي الله محمدي"، والمستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية لدى هذا البلد "حبيب رضا ارزاني"، الى جانب المستشار الثقافي العراقي وعدد من المثقفين والمفكرين وانصار جبهة المقاومة.

وقال المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية في ماليزيا خلال هذه المراسم : إن فكر ومدسة القائد الحاج قاسم سليماني بنيت على اساس نشر العدالة والحرية بين المسلمين.

كما نظم المكتب الثقافي الايراني في نيجيريا، ندوة بالمناسبة ذاتها، تحت عنوان "علم الاجتماع الديني وثقافة المقاومة ومذهب الشهيد السليماني".

وقد حاضر في هذه الندوة، 14 من المفكرين والشخصيات البارزة في نيجيريا، حول جوانب عديدة من الشخصية السامية للشهيد سليماني ونهجه وفكره.

انتهى**9365 / ح ع **

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