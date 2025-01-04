قائد امني : ضبط 3 أطنان و 390 كغ من المخدرات شمال غربي البلاد

واوضح العقيد "حسين أميدي" في تصريح صحفي اليوم السبت : لقد تم خلال الفترة ذاتها، القبض على 142 عنصرا لثلاث عصابات ناشطة في مجال الاتجار بالمخدرات داخل اذربايجان الشرقية.

واشار هذا القائد الامني، إلى تنفيذ خطط لتطهير المناطق الملوثة بالمخدرات على مستوى المحافظة، مضيفا أن هذه العملية استمرت داخل الأحياء التي تشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة، حيث تم القبض على 9193 شخصا يتعاطى المخدرات جهرا وتسليمهم إلى مراكز العلاج واعادة التاهيل.

وتابع قائد شرطة محافظة المخدرات في اذربايجان الشرقية : كما تم القبض على 3024 مهربا متجولا وموزعا للمخدرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وقد فتحت لهم 4102 ملف تحقيق احيلت إلى الجهات القضائية.

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