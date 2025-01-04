٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٠٧ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85710251
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رئيس جماعة علماء العراق : الحشد الشعبي لن يحل لأنه عقيدة وفكر

٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٧:٠٧ م
رمز الخبر: 85710251
رئيس جماعة علماء العراق : الحشد الشعبي لن يحل لأنه عقيدة وفكر

طهران / 4 کانون الثاني/ يناير/ إرنا- أكد رئيس جماعة علماء اهل السنة في العراق "الشيخ خالد الملا"، في كلمة ألقاها في التجمع المركزي لإحياء الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر بمدينة البصرة العراقية : إن الحشد الشعبي لن يحل لأنه عقيدة وفكر.

وأوضح الشيخ الملا : الحشد الشعبي لن يحل كونه عقيدة وفكر ودين وأخلاق وشرف وناموس فلن نتنازل عنه؛ مؤكدا "إن تنازلنا عن الحشد الشعبي يعني تنازلنا عن شرفنا وعقيدتنا وشرفنا وأخلاقنا".

وأضاف : لا بد من موقف لمواجهة العدو المجرم السفاك وإعلام خبيث عنصري طائفي بغيض يشوه الحقائق؛ مصرحا، أن "أميركا والكيان الصهيوني وأدواتهما في المنطقة هم السلطان الجائر".

وتابع رجل الدين العراقي البارز : سليماني والمهندس وسيد المقاومة حسن نصر الله، هم شهداء رضي من رضي وأبى من أبى، فلنتعلم من ألسنة الشهداء كلما يقولونه لأن جميعه يقين وخير.

وأكمل قوله : إن الشهيد القائد أبو مهدي المهندس كان يقول إذا مت أو استشهدت فقولوا عني مات الخادم والسيد الشهيد حسن نصر الله كان يقول إن الخسارة الحقيقية هي أن يخسر الإنسان نفسه أمام ربه.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/ العهد الإخباري

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