نائب لبناني : "الإسرائيلي" يقوم بالخروقات المخزية لتعويض فشله الميداني

وفي أول ظهور علني له منذ انتهاء الحرب الوحشية الصهيونية على لبنان، وقبل 5 أيام من موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في هذا البلد، زار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب نبيه بري؛ في عين التينة بالعاصمة بيروت.

وعقب هذا اللقاء، صرح رعد : نقلنا تحية الشيخ نعيم قاسم إلى الرئيس برّي، وتباحثنا معه في خطوات لجنة الإشراف على وقف النار وملف الرئاسة.

وأشار إلى، أنّ "الإصلاح لا يستقيم إلا إذا كان شاملاً ومتّجهاً إلى تحقيق المصالح الوطنية والعامة، وليس المصالح الفئوية".

وقال البرلماني اللبناني : لنستثمر قدراتنا ولبنانيّتنا من أجل حفظ بلدنا والعيش معاً بكرامة وحفظ حقوق الجميع؛ مؤكدا، "إننا ماضون على نهج شهدائنا، ولن نغيّر ثوابتنا، وسنتعامل مع كل مستجدّ، وفق هذه الثوابت".

ولفت رعد إلى، أنّ "الإسرائيلي يقوم بالخروقات المخزية، من أجل تعويض فشله الميداني، وحفظ السيادة الوطنية واجب الجميع"؛ مشيراً إلى، أنّ "العدو يستمر بخرق اتفاق وقف إطلاق النار لمعالجة عقدة نقص لديه".

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / المیادین