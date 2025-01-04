مسؤول إيراني : نستعد للانضمام الى القسم الثقافي لمجموعة "بريكس"

وأوضح "محمد حسين إيماني خوشخو"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت بالعاصمة طهران، أن "مجال الصناعات الثقافية يعد من المجالات المهملة في حقل الشؤون الثقافية"؛ مبينا، ان "أحد أهم إنجازات على الصعيد الدولي للواحة الوطنية للعلوم وتكنولوجيا البرمجيات والانتاج الثقافي، منذ تأسيسها حتى الآن، يتمثل في توفير الأجواء لانضمام إيران الى الشق الثقافي لمجموعة دول الـ "بريكس".

وأضاف : الجمهورية الاسلامية تمتلك ميزات واسعة في مجال الصناعات الثقافية، وبما يستدعي المشاركة بجدية في الصعيد الدولي لهذا الغرض.

وتابع المسؤول الايراني : نعتزم في الحديقة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا تفعيل المجال الثقافي الايراني لنتمكن من تصدير ثقافتنا وبناء رؤية حول نشاطاتنا الثقافية عند الدول الأخرى، موضحا "نحن نعمل على تنظيم معرض خلال الصيف المقبل بجزيرة كيش (جنوب ايران) لاستعراض إمكانات ايران الذاتية في المجال الثقافي والاقتصاد الرقمي الذي يعد من الموضوعات الرئيسية والمدروسة لدى هذه الحديقة.

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