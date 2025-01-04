٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٢١ م
رقم الصحفي: 2447
رمز الخبر: 85710295
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ملفات إخبارية

الامم المتحدة تحذر من تداعيات وقف خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين

٠٤‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٨:٢١ م
رمز الخبر: 85710295
الامم المتحدة تحذر من تداعيات وقف خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين

طهران/ 4 كانون الثاني/ يناير/ إرنا- حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في بيان صحفي لها اليوم السبت، حذرت بِشان تداعيات وقف خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين من جراء الحظر "الإسرائيلي" على الوكالة.

وأعلنت مديرة التواصل والإعلام في الأونروا "جولييت توما"، خلال مقابلة مع راديو وتلفزيون أيرلندا (RTE) : إن الوقت يمر لدخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ ما سيمنعها من تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس.

وأكدت، أن الأمم المتحدة لا تخطط لاستبدال الوكالة بالأراضي الفلسطينية، ويجب أن يتراجع الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عن قرار حظرها.

ويأتي التحذير الأممي هذا، قبل أقل من شهر وبالتحديد نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، على دخول قرار إسرائيلي حيز التنفيذ بحظر عمل وكالة الأونروا، في مناطق سيطرتها، بعد تصويت الكنيست على القرار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

انتهى**9365 / ح ع **

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المصدر/ وكالة الأناضول

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