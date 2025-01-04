أمين عام كتائب سيد الشهداء (ع) : شمس حماس لم تغب ولا رمح حزب الله انكسر

وأضاف الولائي في كلمته امام حفل اقيم بالبصرة اليوم السبت، لاحياء الذكرى الخامسة لشهداء النصر "الحاج قاسم سليماني" و"ابو مهدي المهندس" ورفاقهما، أن "المنطقة تمرّ بجملة متغيرات كل ما فيها خير وإن المقاومة قطعا ستنتصر؛ مشيرا إلى، أن "الواقع المستقر الذي ينعم به العراق اليوم استفز الحاقدين والموتورين طائفياً".

وتابع أمين عام كتائب سيد الشهداء : إن سلاح المقاومة عزة ومن يفرط به فلن يرث سوى الذل، فالمقاومةَ هي الجسدُ الأنقى والروح الأتقى والوجود الأسمى؛ مضيفا انه، "ليس لأحد أن يسلب من الأغلبية الشيعية حقّها في إدارة البلاد بالشراكة مع باقي المكونات تحت اي مبرر".

وأكد الولائي : إن سلاح المقاومة كان ولا يزال يَقض مضاجع الظالمين، ويُؤرق خططَهم التوسعية الراميةَ الى السيطرة على المنطقة، وهو سلاح الكرامة الذي حفظ لأوطانِنا هيبتَها ووجودَها.

ومضى الى القول : إن شيعة أهلِ البيت (عليهم السلام)، بعد عقود طويلة عانوا فيها القهر والاستبداد صاروا قوة ماثلة على الأرض، والاعتزاز بالطوائف ليست طائفية بل تعضيداً للهوية الوطنية واعتزازا بالقناعات الدينية والعقائدية، وإن المقاومةَ في بداية نشأتها كانت فكرة رأى الآخرون أنها مجرد حلم ورأت إرادة السماء اَنَّها لُبنة سورِ الكرامة.

انتهی**2054 / ح ع **

*المصدر:وکالات