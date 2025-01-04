اجتماع رؤساء السلطات الثلاث لبحث موضوع ضبط سوق العملات الصعبة

وخلص الاجتماع بين رؤساء السلطات، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي، الى ضرورة زيادة معروض العملات الصعبة في السوق وضبط الطلب.

كما استعرض الرؤساء ما قام به البنك المركزي الايراني لادارة سوق العملات، وتم التأكيد على ما يلي:

1- التاكيد على منح الصلاحيات الكاملة للبنك المركزي لضبط سوق العملات الرقمية والاشراف عليه وفق قوانين البنك المركزي

2- توسيع سوق العملات الصعبة التجارية وتواجد كافة الشركات المصدرة في هذا السوق

3- التحكم وادارة الطلب على العملة الصعبة التجارية بالتعاون مع الاجهزة المعنية عبر الاشراف على كافة طلبات الاستيراد المسجلة ووفق الطلب الحقيقي.

انتهى ** 2342