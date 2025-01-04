رئيس الجمهورية يوعز بتشكيل منظمة الإدارة الاستراتيجية للطاقة

وعقد بعد يوم السبت اجتماع فريق العمل المعني بتحسين اختلال توازن الطاقة في قطاع الغاز بحضور الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني اجئي.

وفي بداية هذا اللقاء، شرح حميد بور محمدي رئيس منظمة التخطيط والميزانية مجمل مسار الخطة الوطنية لتحسين اختلال توازن الطاقة في قطاع الغاز، وتمت مناقشة تفاصيل هذه الخطة بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

وفي هذا الاجتماع، وجّه رئيس الجمهورية فريق العمل لتحسين اختلال توازن الطاقة، باحصاء دقيق للمعلومات والبيانات المتعلقة بكمية استهلاك الغاز من قبل الأسر من أجل منع التمييز ضد الفئات الدنيا من المجتمع واضاف: إنه في هذه الخطة، يجب أن يكون تطبيق العدالة هو محور العمل.

كما أكد على ضرورة تغريم المشتركين سيئي الاستهلاك إلى جانب خطط التحفيز لقليلي الاستهلاك وأيضا الاهتمام بمسألة تعليم الالتزام بنمط الاستهلاك عبر وسائل الإعلام والمنصات العامة وقال: ان تنفيذ كل مرحلة من مراحل الخطة الوطنية لتحسين اختلال توازن الطاقة يتطلب مرفقاً إعلامياً يجب أن يأخذه فريق العمل هذا بعين الاعتبار.

في هذا الاجتماع، ومن أجل تسريع تنفيذ الخطة الوطنية لتحسين اختلال توازن الطاقة، اصدر الرئيس بزشكيان الامر بتشكيل منظمة التحسين والادارة الاستراتيجية للطاقة.

انتهى ** 2342