محلل عسكري إسرائيلي: حماس أعادت بناء قدراتها بينما "إسرائيل" عالقة في وضع معقد

ورأى المحلل العسكري الإسرائيلي أنّ انتظار الصفقة هو "المخرج الأصح والأكثر منطقيةً لإسرائيل، وإلا فإنّها ستواصل البقاء عالقةً في الوحل"، موضحاً أن "لا خطة يمكن أن تنفع من خلال ممارسة القوة والضغط على حماس للتوقيع على اتفاق".

وأقرّ يهوشع بأنّ حماس قادرة على تجنيد العدد الذي تريده من المقاتلين، حتى إنّ بينهم فتياناً، مشيراً إلى أنّ هذا العدد يزداد، ولافتاً أيضاً إلى أنّ حماس "تضاعف إطلاق النار، في الفترة الأخيرة، بحيث أطلقت مؤخراً نحو 30 صاروخاً في اتجاه غلاف غزة".

أمّا "إسرائيل" فتواجه مشكلةً في تنفيذ عملية في مخيمات وسط غزة. وعلى الرغم من أنّها "نفّذت ضربات جوية، فإنّها تواجه مشكلةً في القيام بنشاط بري، نظراً إلى المخاوف من أنّ جثامين أسرى وأسرى أحياء إسرائيليين موجودين هناك".

يُذكَر أنّ الوزير الإسرائيلي السابق، حاييم رامون، أكد أنّ الإنجازات، التي حقّقها "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في ساحات الحرب خارج غزة، "تؤكد عمق الفشل في القطاع"، بعد "عدم القدرة على تحقيق الهدف الرئيس للحرب، وهو إسقاط حكم حماس، والقضاء على قدرتها العسكرية".

وأشار رامون، في مقال في صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إلى أنّ القوة العسكرية لحماس لا تزال تعمل، وأنّ حكمها المدني لا يزال يمتدّ في مختلف أنحاء قطاع غزة، على الرغم من تعرّضها لضربات شديدة، واستشهاد كل من يحيى السنوار وإسماعيل هنية، إلى جانب آلاف المقاتلين.

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